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«Бога Кузю» предложили отправить в колонию на семь лет
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«Бога Кузю» предложили отправить в колонию на семь лет 

Lenta.ru 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Гособвинитель в ходе прений сторон в Пресненском суде Москвы попросил признать виновным и приговорить лидера секты «бога Кузи» Андрея Попова к семи годам колонии общего режима. Об этом в среду, 11 июля, сообщает ТАСС.
Кроме того, он попросил приговорить к реальным срокам и других фигурантов дела: главного бухгалтера секты Галину Маркевич — к пяти годам, Надежду Розанову и Жанну Фролушкину — к шести. Приговор в отношении Попова огласят 16 июля.
МВД объявило о завершении следствия по делу «бога Кузи» 19 сентября 2016 года. Попову и его сообщникам предъявлено обвинение по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 239 УК РФ («Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением»). Попов свою вину не признает.
В семи квартирах, которые, по версии следствия, имеют отношение к его секте, в результате обысков было изъято более 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов. Кроме того, была обнаружена специфическая литература и экзотические животные.
Андрей Попов, именующий себя «богом Кузей», основал псевдоправославную секту в 1990-е годы. Собрания его последователей проходили в том числе в Большом Кондратьевском переулке, откуда возникло другое название объединения — «кондраты». Попов также известен любовью к экзотическим животным и тем, что устроил себе гарем из женщин-помощниц.
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