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Маскировка не помогла жительнице Кубани
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Задолжавшая 117 млн руб. жительница Кубани похудела и перекрасилась, чтобы не платить долг 

ТАСС 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Женщина, которая задолжала банку 117 млн рублей перекрасила волосы и похудела, чтобы скрыться от судебных приставов. Об это в среду сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Краснодарскому краю.
По данным УФССП, женщина скрывалась от судебных приставов. В ответ на один из многочисленных запросов работника службы пришла информация, что должница приобрела билет на поезд Краснодар — Омск.
"Узнать должницу в толпе отъезжающих пассажиров оказалось непросто. По сравнению с имеющейся ориентировкой женщина заметно похудела и изменила цвет волос. Убедиться в том, что проходящая на перрон гражданка и есть разыскиваемая неплательщица судебным приставам помогла проверка документов сотрудниками полиции", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в настоящий момент розыскное дело окончено в связи с обнаружением должника, производится взыскание задолженности.
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Комментарии1  Ещё 7 источников 
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