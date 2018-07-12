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В Красноярске УК заплатит за удаленную селезенку из-за падения с горки
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В Красноярске УК заплатит за удаленную селезенку из-за падения с горки 

АиФ Красноярск 16 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Советский районный суд г. Красноярска вынес решение о взыскании с управляющей компании «Красжилсервис» 450 тыс. рублей. Из них 300 тысяч — это компенсация за моральный вред несовершеннолетнему, получившему травму на горке. Еще 150 тыс. — штраф.
В 2015 году 12-летний подросток, катаясь с горки, получил травму во дворе дома по ул. Аэровокзальная, 2. В результате ему удалили селезенку.
Как выяснилось в ходе следствия, горка стоит во дворе с 1980-х годов, давно устарела и представляла опасность для детей. Правда, представители УК уверяли суд, что дворовая территория находилась в ведении другой компании. Однако суд установил, что это не так. С 2014 года «Красжилсервис» нес ответственность за двор, в котором и произошло происшествие. И, по решению суда, должен возместить нанесенный ущерб здоровью. Приговор еще не вступил в силу, стороны его могут обжаловать.
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