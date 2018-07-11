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Мужчина два года следил за бывшей девушкой через «жучок» в машине
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Мужчина два года следил за бывшей девушкой через «жучок» в машине 

Газета.Ru 11 июля 2018
Фото: Pixabay
Житель Уфы попал под следствие за то, что в течение двух лет отслеживал перемещения бывшей девушки при помощи «жучка» в ее машине, сообщает РИА «Новости».
По данным прокуратуры, 41-летний мужчина усовершенствовал отслеживающее устройство и установил его в автомобиле своей девушки.
После того, как пара рассталась, мужчина следил за местоположением девушки. На протяжении двух лет ему на электронную почту приходили письма с отчетами о ее геопозиции.
Девушка заметила, что «случайные» встречи с экс-бойфрендом стали происходить слишком часто. Она обратилась в автосервис, сотрудники которого и обнаружили устройство.
Мужчине выдвинуты обвинения по статьям «незаконный сбор сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну без его согласия» и «незаконное производство специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации».
Обвиняемый свою вину признает. Дело будет направлено мировому судье на рассмотрение по существу.
Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, как смартфоны «шпионят» за своими владельцами.
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