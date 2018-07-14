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После обращения векселедержателей банка АТБ в Приамурье возбуждено уголовное дело
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После обращения векселедержателей банка АТБ в Приамурье возбуждено уголовное дело 

ТАСС 5 часов назад
Фото: kprf.ru
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июля. /ТАСС/. Прокуратура Амурской области возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере по результатам проверки обращений вкладчиков "Азиатско-Тихоокеанского банка" (АТБ). Об этом в субботу сообщил старший помощник прокурора Амурской области Валентин Бурсянин.
"В Амурской области по результатам прокурорской проверки обращений вкладчиков ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере с денежными средствами жителей области на общую сумму более 2,7 млн рублей", — сказал Бурсянин.
Проверкой установлено, что между ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» и ООО «Финансово-Торговая Компания» (ФТК) в августе 2015 года было заключено соглашение о взаимодействии по реализации векселей, которые приобретали преимущественно физическим лицам, ранее являвшимися вкладчикам банка. Однако по версии следствия, от покупки векселей люди деньги не получили, так как выплаты банком были прекращены.
"По информации ПАО «АТБ» сумма невыплаченных клиентам банка денежных средств по векселям ООО «ФТК» составляет более 3,9 млрд рублей. Из 2,7 тыс. векселедержателей около 400 проживают на территории Амурской области", — сказали в ведомстве, отметив, что реализация векселей приостановлена, оригиналы векселей передаются векселедержателям для защиты своих прав в суде.
Ранее ТАСС сообщал, что Банк России в ходе инспекционной проверки обнаружил в ПАО «АТБ» «финансовую пирамиду» по продаже населению векселей компании ООО «ФТК», задолженность которой на начало апреля по векселям достигла 4,3 млрд рублей.
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