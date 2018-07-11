В Приморье возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки дубов

Ход и результаты расследования дела контролирует прокуратура

Прокуратура города Дальнегорска в рамках надзора за исполнением законодательства, регулирующего использование природных ресурсов, выявила нарушения в сфере лесопользования.

Так, в ходе выезда в лесной массив района «Шубинка» проверяющие зафиксировали факты вырубки и повреждения до степени прекращения роста деревьев породы «дуб» на территории Дальнегорского участкового лесничества Кавалеровского филиала КГКУ «Приморское лесничество».

При этом установлено, что на момент проверочных мероприятий соответствующие разрешительные документы на осуществление рубок деревьев в указанном районе лесничеством не выдавались.

В результате таких незаконных действий лесному фонду причинен экологический ущерб в размере порядка 3 млн рублей.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор города направил материалы проверки в следственный орган для принятия процессуального решения.