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В Приморье возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки дубов
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В Приморье возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки дубов 

Prim.News 44 минуты назад
Ход и результаты расследования дела контролирует прокуратура.
Прокуратура города Дальнегорска в рамках надзора за исполнением законодательства, регулирующего использование природных ресурсов, выявила нарушения в сфере лесопользования.
Так, в ходе выезда в лесной массив района «Шубинка» проверяющие зафиксировали факты вырубки и повреждения до степени прекращения роста деревьев породы «дуб» на территории Дальнегорского участкового лесничества Кавалеровского филиала КГКУ «Приморское лесничество».
При этом установлено, что на момент проверочных мероприятий соответствующие разрешительные документы на осуществление рубок деревьев в указанном районе лесничеством не выдавались.
В результате таких незаконных действий лесному фонду причинен экологический ущерб в размере порядка 3 млн рублей.
Учитывая данные обстоятельства, прокурор города направил материалы проверки в следственный орган для принятия процессуального решения.
По итогам их рассмотрения следственным отделом МОМВД России «Дальнегорский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль прокуратуры города, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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