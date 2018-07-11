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Подозреваемых в преступлениях против государственной власти закроют допуск к гостайне
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Подозреваемых в преступлениях против государственной власти закроют допуск к гостайне 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Те граждане, которые подозреваются в преступлении против государственной власти, больше не смогут получить допуск к гостайне, даже если раньше они его имели.
Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму парламентом Кабардино-Балкарии ещё в 2015 году, затем принят в первом чтении, а потом инициативы отложили. Уже в этом году Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал палате вернуться к рассмотрению законопроекта, и 11 июля депутаты планируют рассмотреть его во втором чтении.
«Заменить словосочетание «нахождение лица под судом или следствием за преступления против государственной власти» на формулировку «привлечение в качестве обвиняемого за преступления против госвласти», — говорится в законопроекте.
Его суть в том, что слова «нахождение лица под судом или следствием» являются обиходным выражением и не закреплены в законе. Обвинительное заключение — это уже другое дело, оно предъявляется подозреваемому под роспись. После этого он становится обвиняемым. С этого момента и предлагается лишать его допуска к гостайне и применять Уголовный кодекс, если тайну тот всё-таки нарушит.
В соответствие приводятся понятийный аппарат абзаца 2 статьи 22 Закона «О государственной тайне», а также положение Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ.
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