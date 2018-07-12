Госдума приняла закон об отказе в доступе к гостайне

К государственной тайне не будут допускаться те россияне, которых суд признает недееспособными, обвиняемые по уголовному делу, и граждане с непогашенной судимостью.

Соответствующий закон 12 июля Госдума приняла в третьем чтении.

Первый зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев рассказал, что изменения будут внесены в статью 22 Закона РФ «О государственной тайне».

Должностному лицу или гражданину откажут в допуске к государственной тайне, если судом будет установлено, что он недееспособен или ограниченно дееспособен.

Кроме того, причинами станут наличие статуса обвиняемого по уголовному делу о совершённом по неосторожности преступлении против государственной власти. Ещё одним препятствием может быть статус обвиняемого в умышленном преступлении, а также наличие непогашенной или неснятой судимости за такие преступления.

Также к гостайне не допустят в том случае, если в отношении гражданина было прекращено уголовное дело по нереабилитирующим основаниям в том случае, если со дня прекращения такого уголовного дела не истёк срок, равный сроку давности привлечения к уголовной ответственности за подобные преступления.