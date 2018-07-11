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Предприниматель пытался скрыть от суда арестованный алкоголь в Приморье
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Предприниматель пытался скрыть от суда арестованный алкоголь в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Предприниматель из Приморья пытался скрыть от суда арестованную в июле 2017 года алкогольную продукцию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
Местный предприниматель незаконно продавал алкоголь в июле прошлого года. Его привлекли к административной ответственности и арестовали более тысячи бутылок пива. Суд постановил уничтожить продукцию.
Однако из корыстных целей предприниматель скрыл алкоголь. Он сообщил судебному приставу, что переместил всю партию пива в кафе «Океан», которое якобы уничтожил пожар вместе со всем содержимым. При этом сотрудники пожарной службы сказали, что на месте возгорания алкоголя не было.
Прокурор направил материалы по данному делу в следственный орган. В результате по факту сокрытия алкоголя, подлежащего конфискации, возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя.
Во Владивостоке снесли нестационарный торговый объект, где незаконно продавали алкоголь. Там обнаружили свыше 500 литров пивных напитков и пива.
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