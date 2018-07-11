Предприниматель пытался скрыть от суда арестованный алкоголь в Приморье

Предприниматель из Приморья пытался скрыть от суда арестованную в июле 2017 года алкогольную продукцию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Местный предприниматель незаконно продавал алкоголь в июле прошлого года. Его привлекли к административной ответственности и арестовали более тысячи бутылок пива. Суд постановил уничтожить продукцию.

Однако из корыстных целей предприниматель скрыл алкоголь. Он сообщил судебному приставу, что переместил всю партию пива в кафе «Океан», которое якобы уничтожил пожар вместе со всем содержимым. При этом сотрудники пожарной службы сказали, что на месте возгорания алкоголя не было.

Прокурор направил материалы по данному делу в следственный орган. В результате по факту сокрытия алкоголя, подлежащего конфискации, возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя.