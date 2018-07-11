«Известия»: За отказ удалить из сети данные по решению суда введут уголовное наказание 

За злостный отказ опровергнуть или удалить из сети информацию, несмотря на решение суда, планируется ввести уголовную ответственность. Об этом стало известно газете «Известия» утром в среду, 11 июля.
Граждане, которые два раза в течение года будут оштрафованы приставами за неисполнение решения суда, могут лишиться свободы.
Данные поправки в УК и КоАП намерен выразить поддержку думский комитет по госстроительству и законодательству.
В этом случае речь идет об отказе удалять информацию, которую суды сочли за порочащей честь, достоинство и деловую репутацию либо признали экстремистской, направленной на разжигание войны или вредной для детей.
Из проекта следует, что в том случае, если человек в отведенные приставами сроки не удалит такие данные, сначала ему будет грозить наказание в виде штрафа либо же администартивный арест сроком до 10 суток. После этого его вполне могут привлечь к уголовной ответственности.
Как отмечают юристы, невыполнение судебных решений подрывает авторитет судебной власти и наказание необходимо ужесточать. Однако, при этом эксперты выражают мнение о том, что инициатива спорная и может стать средством запугивания.