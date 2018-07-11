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«Известия»: За отказ удалить из сети данные по решению суда введут уголовное наказание
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«Известия»: За отказ удалить из сети данные по решению суда введут уголовное наказание 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
За злостный отказ опровергнуть или удалить из сети информацию, несмотря на решение суда, планируется ввести уголовную ответственность. Об этом стало известно газете «Известия» утром в среду, 11 июля.
Граждане, которые два раза в течение года будут оштрафованы приставами за неисполнение решения суда, могут лишиться свободы.
Данные поправки в УК и КоАП намерен выразить поддержку думский комитет по госстроительству и законодательству.
В этом случае речь идет об отказе удалять информацию, которую суды сочли за порочащей честь, достоинство и деловую репутацию либо признали экстремистской, направленной на разжигание войны или вредной для детей.
Из проекта следует, что в том случае, если человек в отведенные приставами сроки не удалит такие данные, сначала ему будет грозить наказание в виде штрафа либо же администартивный арест сроком до 10 суток. После этого его вполне могут привлечь к уголовной ответственности.
Как отмечают юристы, невыполнение судебных решений подрывает авторитет судебной власти и наказание необходимо ужесточать. Однако, при этом эксперты выражают мнение о том, что инициатива спорная и может стать средством запугивания.
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