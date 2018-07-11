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87-летний ульяновец заколол тростью приятеля-картежника в ходе возникшей ссоры
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87-летний ульяновец заколол тростью приятеля-картежника в ходе возникшей ссоры 

Newsru.com 11 июля 2018
Фото: Newsru.com
Карточная игра в одном из дворов Ульяновска закончилась убийством 64-летнего местного жителя его 87-летним знакомым. Теперь в этой истории разбирается региональный Следственный комитет. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") УК РФ, сообщается на  сайте
ведомства.
По данным следствия, вечером 10 июля пожилой мужчина в ходе ссоры со своим приятелем во дворе одного из домов по улице Хрустальной ударил его деревянной тростью в область головы. От удара трость сломалась. После этого пенсионер острой частью обломка трости нанес один удар в область груди своего визави, от которого тот скончался на месте, говорится в сообщении СК.
По информации сайта
1ul.ru, тем вечером четверо мужчин собрались во дворе на улице Хрустальной рядом с детской площадкой, чтобы поиграть в карты. В процессе игры между двумя ее участниками возник конфликт, обернувшийся трагедией. При этом 87-летний картежник не пытался покинуть место происшествия после совершенного убийства, отмечает портал.
Ульяновец заколол друг-картежника обломком трости. Подробности убийства на Хрустальнойhttps://t.co/CrLw9a8DwI pic.twitter.com/EOWfPvB38Y
— 1 UL.ru (@1UL_ru) 11 июля 2018 г.
В настоящее время следователи решают вопрос о предъявлении обвинения 87-летнему пенсионеру и избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста, уведомили в СК.
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