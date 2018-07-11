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Грузия активно борется с семейным насилием — МВД Грузии
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Грузия активно борется с семейным насилием — МВД Грузии 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Тбилиси, 11 июля /Синьхуа/ — За первое полугодие нынешнего года следствие начато по 2,8 тыс. фактов семейных преступлений, а уголовное преследование — в отношении 1,9 тыс. лиц, что равно показателям всего прошлого года. Об этом во вторник на брифинге заявила заместитель главы МВД Грузии Натия Мезвришвили.
"Что касается сдерживающих ордеров, за 6 месяцев 2018 года их число /3,2 тыс. / вдвое превысило показатели всего 2017 года. Показатель нарушения условий сдерживающего ордера составляет только 7 проц", — подчеркнула она.
По словам Н. Мезвришвили, МВД активно борется с семейным насилием не только за пределами министерства, но и внутри системы. «В результате служебной проверки Генеральной инспекции в течение 6 месяцев 2018 года к дисциплинарной ответственности в связи с семейным насилием привлечены 10 сотрудников полиции», — добавила заместитель главы МВД Грузии.
В частности, по ее словам, за ненадлежащее реагирование на факты семейного насилия к дисциплинарной ответственности привлекли 4 полицейских, а за само семейное насилие — еще 6 сотрудников, трое из которых были уволены из рядов МВД Грузии. —0—
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