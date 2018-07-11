Красноярец предстанет перед судом за убийство жены и поджог дома

В красноярский краевой суд передано уголовное дело, возубжденное по статьям об убийстве общеопасным способом и уничтожении чужого имущества.

В июне 2017 года пьяный мужчина, обвиняемый в этих преступлениях, после ссоры с женой облил бензином и поджег двухэтажный деревянный дом в котором она жила. Проделал все это он после того, как женщина отказалась выйти на улицу, чтобы выяснить отношения.

Женщина при пожаре погибла. Огонь уничтожил еще четыре квартиры в этом доме, где жили в том числе и семьи с маленькими детьми. Людям чудом удалось спастись: во время поджога они находились дома. Имуществл их было уничтожено.

За совершенные преступления обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.