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Красноярец предстанет перед судом за убийство жены и поджог дома
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Красноярец предстанет перед судом за убийство жены и поджог дома 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В красноярский краевой суд передано уголовное дело, возубжденное по статьям об убийстве общеопасным способом и уничтожении чужого имущества.
В июне 2017 года пьяный мужчина, обвиняемый в этих преступлениях, после ссоры с женой облил бензином и поджег двухэтажный деревянный дом в котором она жила. Проделал все это он после того, как женщина отказалась выйти на улицу, чтобы выяснить отношения.
Женщина при пожаре погибла. Огонь уничтожил еще четыре квартиры в этом доме, где жили в том числе и семьи с маленькими детьми. Людям чудом удалось спастись: во время поджога они находились дома. Имуществл их было уничтожено.
За совершенные преступления обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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