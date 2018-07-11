В Китае угнанную от полицейского участка машину нашли у полицейского

Житель китайского города Сиань (столица провинции Шэньси) обнаружил машину, украденную у него два года назад, у местного полицейского. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как отмечается, в феврале 2016 года у китайца по фамилии Чжан были нерешенные финансовые вопросы с некоей группой людей, которые из-за этого попытались угнать машину его отца. Мужчина приехал в один из полицейских участков города, чтобы подать на них заявление. Когда после этого он вернулся на парковку, оказалось, что его Volkswagen пропал.

Стражи порядка начали расследование, однако больше двух лет об автомобиле ничего не было известно. Лишь в апреле 2018-го Чжан сам случайно заметил его на улице. На машине были другие номера, однако перепутать ее с другой мужчина не мог: некоторые элементы тюнинга были сделаны по индивидуальному заказу.

Китаец вызвал на место полицейских. Когда они прибыли, оказалось, что за рулем Volkswagen сидит их коллега. Каким именно образом у него появился украденный автомобиль, не сообщается. В то же время отмечается, что страж порядка был связан с людьми, у которых были финансовые претензии к Чжану и которых подозревали в угоне.

В итоге в июле сотрудника полиции отстранили от обязанностей на месяц. Он также должен выплатить штраф в размере 3 тысяч юаней (450 долларов). За правонарушение ему также приостановили действие водительских прав, теперь ему придется сдать письменный тест. Могут ли в отношении полицейского выдвинуть какие-то уголовные обвинения, не уточняется.