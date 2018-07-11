Семь браконьеров осудили в Комсомольске-на-Амуре

Хабаровском крае вынесли приговор семерым браконьерам, ущерб от действий которых составил более 2,7 млн рублей.

«Суд… приговорил организатора группы к трем годам четырем месяцам лишения свободы, непосредственные исполнители осуждены на сроки от двух лет восьми месяцев до двух лет десяти месяцев лишения свободы», — сообщила прокуратура Хабаровского края. С осужденных также взыскали всю сумму ущерба.

По данным Ленинского районного суда Комсомольска-на-Амуре, браконьеры незаконно добывали шедшую на нерест кету осенью 2016 года. Всего они выловили 4,7 тыс. особей. Также установлено, что организатор преступной группы заранее приобрел лодки, снасти, холодильники и обустроил цех по переработке рыбы.