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В Азербайджане задержан подозреваемый в убийстве офицеров
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В Азербайджане задержан подозреваемый в убийстве офицеров 

Российская Газета 11 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Один из подозреваемых в убийстве офицеров полиции в азербайджанском городе Гянджа задержан правоохранителями, передает ТАСС заявление пресс-службы МВД республики.
Напомним, что беспорядки в Гяндже произошли 10 июля: при попытке утихомирить разбушевавшуюся толпу погибли двое офицеров полиции — заместитель начальника Главного управления города полковник полиции Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Низаминского районного управления полиции города полковник— лейтенант полиции Самед Аббасов.
"В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий задержан и передан следствию один из активных участников прошедшей в Гяндже 10 июля незаконной акции и подозреваемый в убийстве одного из выполнявших служебный долг офицеров полиции — Фаррух Хагани оглы Гасымов", — уточнили в полиции.
В итоге задержаны более 40 участников беспорядков, расследование обстоятельств убийства продолжается.
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