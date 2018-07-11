В Азербайджане задержан подозреваемый в убийстве офицеров

Один из подозреваемых в убийстве офицеров полиции в азербайджанском городе Гянджа задержан правоохранителями, передает ТАСС заявление пресс-службы МВД республики.

Напомним, что беспорядки в Гяндже произошли 10 июля: при попытке утихомирить разбушевавшуюся толпу погибли двое офицеров полиции — заместитель начальника Главного управления города полковник полиции Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Низаминского районного управления полиции города полковник— лейтенант полиции Самед Аббасов.

"В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий задержан и передан следствию один из активных участников прошедшей в Гяндже 10 июля незаконной акции и подозреваемый в убийстве одного из выполнявших служебный долг офицеров полиции — Фаррух Хагани оглы Гасымов", — уточнили в полиции.

В итоге задержаны более 40 участников беспорядков, расследование обстоятельств убийства продолжается.