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В Азербайджане объявлены в розыск подозреваемые в организации беспорядков
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В Азербайджане объявлены в розыск подозреваемые в организации беспорядков 

RT на русском 21 минуту назад
Подозреваемые в организации беспорядков на западе Азербайджана в городе Гянджа объявлены в розыск.
Как сообщает РИА Новости, в организации беспорядков подозревают ранее судимого за убийство и разбой Беюккишиева Рашада Мамедали оглу и Гасымова Фарруха Хагани оглу.
Ранее сообщалось, что двое сотрудников полиции погибли, 40 человек задержаны во время беспорядков в городе Гяндже на западе Азербайджана.
Отмечается, что протестующие выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на главу города Эльмара Велиева.
RT на русском: последние новости
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