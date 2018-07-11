В Азербайджане объявлены в розыск подозреваемые в организации беспорядков

Подозреваемые в организации беспорядков на западе Азербайджана в городе Гянджа объявлены в розыск.

Как сообщает РИА Новости, в организации беспорядков подозревают ранее судимого за убийство и разбой Беюккишиева Рашада Мамедали оглу и Гасымова Фарруха Хагани оглу.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников полиции погибли, 40 человек задержаны во время беспорядков в городе Гяндже на западе Азербайджана.

Отмечается, что протестующие выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на главу города Эльмара Велиева.