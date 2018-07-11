Подозреваемых в организации беспорядков в Азербайджане объявили в розыск

Личности двух человек, подозреваемых в организации беспорядков в азербайджанском городе Гяндж, установлены, обоих объявили в розыск. Об этом сообщает Haqqin.az со ссылкой на совместное заявление Генеральной прокуратуры, МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана.

По данным ведомств, 10 июля в Гяндже группа исламистских радикалов напала на двух сотрудников полиции и нанесла им удары колюще-режущими и тупыми предметами.

"…погибли двое полицейских. В результате решительных мер общественный порядок в Гяндже был восстановлен, в целом в республике надежно охраняется стабильность и безопасность", — говорится в заявлении.

правоохранительных органах сообщили, что в розыск объявлены подозреваемые Беюккишиев Рашад Мамедали оглу (1988 г.р.) и Гасымов Фаррух Хагани оглу (1988 г.р.). Отмечается, что Мамедали оглу уже был судим за убийство и разбой.