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В Хабаровском крае семь рыбных браконьеров отправили в колонию
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В Хабаровском крае семь рыбных браконьеров отправили в колонию 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
ХАБАРОВСК, 11 июл — РИА Новости. Суд в Хабаровском крае отправил в колонию-поселение семерых местных жителей за незаконный вылов в Амуре кеты, ущерб от которого превысил 2,7 миллиона рублей, сообщает в среду прокуратура региона.
Суд установил, что в 2016 году житель Комсомольска-на-Амуре организовал группу из шестерых знакомых для незаконного лова кеты. Он купил холодильники, лодки и снасти, обустроил цех по переработке рыбы. С 1 сентября по 20 октября 2016 года на реке Амур, которая является миграционным путем к местам нереста лососей, осужденные незаконно выловили более 4,7 тысячи экземпляров кеты осенней.
Ущерб от браконьерского лова, причиненный государству, превысил 2,7 миллиона рублей.
"Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор по уголовному делу в отношении организатора и шести участников преступной группы. Они признаны виновными в незаконном вылове организованной группой водных биологических ресурсов. Суд приговорил организатора группы к трем годам четырем месяцам лишения свободы, исполнители осуждены на сроки от двух лет восьми месяцев до двух лет десяти месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии-поселении", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с осужденных взыскана вся сумма причиненного ущерба. В доход государства конфискован катер с мотором. Уточняется, что обвиняемые вину не признали, однако совокупностью исследованных доказательств их вина доказана в полном объеме.
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