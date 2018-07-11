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В Новосибирской области на дороге нашли мертвого мужчину
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В Новосибирской области на дороге нашли мертвого мужчину 

АиФ-Новосибирск 4 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Следственный отдел по городу Обь следственного управления СКР по НСО возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ: в Новосибирском районе прямо на проезжей части нашли тело 46-летнего мужчины. В ночь с 6 на 7 июля потерпевший распивал алкоголь в поселке Красный Восток с 42-х и 32-летними приятелями. После пьянки мужчины поссорились и избили третьего — в частности, били по голове. От травм он скончался на месте происшествия. Установлена причастность к совершению особо тяжкого преступления уроженцев Чановского и Сузунского районов. Один из них уже ранее отбывал наказание за убийство.
Сейчас следователями, следователями-криминалистами во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области продолжается работа, направленная на установление очевидцев преступления, а также причин и условий способствовавших его совершению, сообщает пресс-служба СУ СКРФ по НСО.
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