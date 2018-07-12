Подростку грозит 5 лет тюрьмы за избиение полицейского на Камчатке

Молодой житель Камчатки избил сотрудника полиции. За это подростка могут лишить свободы сроком на пять лет. Об этом сообщило издание Vostok.Today.

16-летний житель Усть-Камчатска в апреле 2018 года в пьяном состоянии находился в общественном месте. Сотрудник правоохранительных органов обратил на него внимание. Молодой человек не подчинился требованиям полицейского, который пытался пресечь правонарушение.

Вместо этого юноша начал избивать полицейского по лицу и телу, выкрикивая при этом оскорбления в его адрес.

Оказалось, что подросток привлекался к уголовной ответственности ранее, но был освобожден. Теперь на него завели два уголовных дела — за избиение и оскорбление полицейского. Дела направили в суд на рассмотрение. Его могут лишить свободы на пять лет.