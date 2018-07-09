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В Азербайджане завели уголовные дела за призывы к захвату власти в сети
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В Азербайджане завели уголовные дела за призывы к захвату власти в сети 

РИА Новости 9 июля 2018
Фото: Фото: CC0 / Public Domain
БАКУ, 9 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела в связи с распространением в СМИ и соцсетях провокационной информации с призывами к терроризму и насильственному захвату власти после вооруженного нападения на главу исполнительной власти города Гянджи.
Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи (второго по величине города республики) Эльмар Велиев и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления 35-летний гражданин России Юнис Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте. Было возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как «заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти». Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана.
"В связи с заранее целенаправленно спланированным терактом, совершенным гражданином России Юнисом Сафаровым 3 июля против главы исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева и сотрудника полиции Гасыма Ашбазова, должностные лица некоторых СМИ, а также отдельные лица посредством интернет-ресурсов распространили не соответствующую действительности информацию провокационного характера", — говорится в поступившем РИА Новости заявлении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.
По данным ведомства, «в этой информации, которая является ложной и направлена на введение в заблуждение общественности, на нарушение общественно-политической стабильности, на поддержку терроризма, создание недоверия граждан к мерам, осуществляемым государством, дискредитацию работы правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью, а также распространение которой запрещено законом, делались открытые призывы к терроризму, насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Азербайджана».
"По фактам открытых призывов в сообщениях различного содержания и комментариях, которыми делились в соцсетях, используя некоторые профили, возбуждено уголовное дело по статье 214-2 (открытые призывы к терроризму) УК Азербайджана", — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, по информации Генпрокуратуры, в связи с призывами в соцсетях к насильственному изменению конституционного строя Азербайджана, насильственному захвату власти и организации незаконных акций протеста возбуждено еще одно уголовное дело — по статье «публичные призывы, направленные против государства».
Эти дела были направлены в Службу госбезопасности для проведения предварительного следствия, и в настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности виновных.
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