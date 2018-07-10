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Двое полицейских убиты в Азербайджане
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Двое полицейских убиты в Азербайджане 

News.ru 8 часов назад
Фото: Reuters
Массовые беспорядки вспыхнули в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана. Сотни человек устроили несанкционированный митинг, требуя освободить задержанных по делу о покушении на мэра Эльдара Велиева.
Во время столкновений были убиты замначальника городского главка полиции Ильгар Балакишиев и замначальника Низамнской районной полиции Самад Аббасов, об этом сообщили в МВД Азербайджана. Стражи порядка задержали 40 человек и возбудили уголовное дело. Расследование взял под личный контроль президент республики Ильхам Алиев.
Покушение на главу Гяндже Эльдара Велиева произошло 3 июля. Чиновник получил тяжёлые ранения, но выжил. Нападавшего удалось задержать, им оказался 35-летний гражданин России Янис Сафаров. Всего по делу арестованы 12 человек.
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