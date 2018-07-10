Ещё
Двое полицейских погибли при разгоне акции протеста в азербайджанском городе Гянджа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое полицейских погибли при разгоне акции протеста в азербайджанском городе Гянджа 

Вести.Ru 1 час назад
На западе Азербайджана продолжаются массовые акции в поддержку Юниса Сафарова, совершившего на прошлой неделе вооруженное нападение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.
Как сообщает ТАСС, полиция контролирует ситуацию, из двухсот участников акции задержано 30. В ходе разгона 2 сотрудникам полиции были нанесены травмы, которые привели к гибели.
3 июля было совершено вооруженное нападение на главу исполнительной власти Гянджи — второго по величине города республики — Эльмара Велиева и его телохранителя Гасыма Ашбазова, в результате чего оба получили огнестрельные ранения.
Полиция задержала нападавшего, им оказался 35-летний гражданин России Юнис Сафаров. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Попытка умышленного убийства в связи с осуществлением потерпевшим лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга» и «незаконное приобретение огнестрельного оружия». Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Вести.Ru: последние новости
Участницу Pussy Riot задержали за уклонение от обязательных работ Иншаков не знал о запрете ношения оружия на время чемпионата Двое полицейских погибли при разгоне акции протеста в азербайджанском городе Гянджа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом18
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию906
На Украине прояснили неожиданное предложение для России135
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере18
Умер Андрей Суслин23
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение