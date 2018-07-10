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В Азербайджане при пресечении акции протеста погибли двое полицейских
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В Азербайджане при пресечении акции протеста погибли двое полицейских 

ТАСС 1 час назад
БАКУ, 10 июля. /ТАСС/. Двое сотрудников полиции погибли во вторник при пресечении несанкционированной акции протеста в азербайджанском городе Гянджа. Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана.
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