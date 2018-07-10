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Началось расследование нападения полицейского на пассажира в метро Киева
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Началось расследование нападения полицейского на пассажира в метро Киева 

ТВ Центр 9 часов назад
Фото: ТВ Центр
Киевская местная прокуратура № 7 возбудила уголовное дело по факту нападения столичного полицейского на мужчину. Оно произошло 8 июля на станции метро «Контрактовая площадь», передает сайт «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Согласно предварительным данным, 23-летний сотрудник полиции метро Киева без явной причины избил дубинкой мужчину, который находился на перроне станции. Действия полицейского на камеру телефона снял случайный свидетель.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Превышение власти или служебных полномочий».
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