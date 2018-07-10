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Обвиняемого в мошенничестве мужчину доставили из Малайзии в Москву
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Обвиняемого в мошенничестве мужчину доставили из Малайзии в Москву 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Об этом сообщает пресс-служба МВД России со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
«Сегодня в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России в Москву доставлен А. Ерижоков 1980 г. рождения, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»)», — приводятся в сообщении слова И. Волк.
Как поясняется, по данным следствия, мужчина причастен к мошенничеству, совершенному в составе организованной группы. Будучи сотрудником одного из банков, злоумышленник передавал подельникам сведения о персональных данных клиентов, банковских картах и контрольной информации по ним, счетах и вкладах, составляющих банковскую тайну.
«В 2011 г. разыскиваемый покинул территорию РФ и на основании запроса ГСУ СК России по Санкт-Петербургу объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. В апреле этого года фигурант задержан правоохранительными органами Малайзии», — заключили в ведомстве.
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