Обвиняемого в мошенничестве мужчину доставили из Малайзии в Москву

Об этом сообщает пресс-служба МВД России со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

МВД России и ФСИН России в «Сегодня в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола Москву доставлен А. Ерижоков 1980 г. рождения, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»)», — приводятся в сообщении слова И. Волк.

Как поясняется, по данным следствия, мужчина причастен к мошенничеству, совершенному в составе организованной группы. Будучи сотрудником одного из банков, злоумышленник передавал подельникам сведения о персональных данных клиентов, банковских картах и контрольной информации по ним, счетах и вкладах, составляющих банковскую тайну.