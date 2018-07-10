Судебного пристава из Пензы подозревают в присвоении денег 

Прокуратура Пензенской области возбудили уголовное дело против судебного пристава‐исполнителя Железнодорожного РОСП. Об этом сообщило информационное агенство «Пенза‐пресс».
Судебного исполнителя обвинили в использовании служебный полномочий должностным лицом. Правоохранительные органы в ходе проверки обнаружили, что мужчина отдал деньги приставу для оплаты долга. Однако тот выписал чек на небольшую сумму, а остальные деньги забрал себе.
Районная прокуратура ведет проверку фактов.
Таможенника осудят в Калининграде за взятку. Таможенный инспектор брал деньги от водителей грузовиков.