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Судебного пристава из Пензы подозревают в присвоении денег
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Судебного пристава из Пензы подозревают в присвоении денег 

360tv.ru 9 часов назад
Прокуратура Пензенской области возбудили уголовное дело против судебного пристава‐исполнителя Железнодорожного РОСП. Об этом сообщило информационное агенство «Пенза‐пресс».
Судебного исполнителя обвинили в использовании служебный полномочий должностным лицом. Правоохранительные органы в ходе проверки обнаружили, что мужчина отдал деньги приставу для оплаты долга. Однако тот выписал чек на небольшую сумму, а остальные деньги забрал себе.
Районная прокуратура ведет проверку фактов.
Таможенника осудят в Калининграде за взятку. Таможенный инспектор брал деньги от водителей грузовиков.
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