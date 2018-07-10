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В Карачаево-Черкесии вынесли приговор врачу по делу о смерти ребёнка после неверного диагноза
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В Карачаево-Черкесии вынесли приговор врачу по делу о смерти ребёнка после неверного диагноза 

RT на русском 9 часов назад
Черкесский суд вынес приговор врачу-педиатру городской детской больницы по делу о смерти двухлетнего ребёнка после неверного диагноза, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Карачаево-Черкесии.
В октябре 2017 года в медицинское учреждение доставили пациента. При осмотре врач поставил неправильный диагноз и отказал в госпитализации. Ребёнок умер в реанимации, у него оказалось тотальное двухстороннее вирусное воспаление легких.
В отношении врача завели уголовное дело. Следователи провели судебно-медицинские экспертизы, опросили свидетелей, врачей, родственников мальчика. Педиатр признан виновным в причинении смерти по неосторожности.
Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на один год.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми завели дело из-за смерти мужчины в больнице.
RT на русском: последние новости
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