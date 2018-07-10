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Полиция проводит обыски у координатора С14
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Полиция проводит обыски у координатора С14 

Украина.ру 10 часов назад
Фото: Украина.ру
В скором времени в суд поступил представление об избрании радикалу меры пресечения.
«Обнаглевшие полицаи проводят обыск у координатора С14 Сергея Мазура. Придумали причину, вломились в квартиру, нарушили право на защиту», — написал на своей странице в Facebook активист Денис Полищук.
Факт проведения следственных действий в Борисполе подтвердил официальный представитель МВД Украины Артём Шевченко, не уточнив подробностей.
«В ходе расследования уголовного производства по факту нападения на поселение лиц на Лысой горе в Голосеевском районе столицы одному из фигурантов объявили о подозрении по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины», — сообщил отдел коммуникации Национальной полиции по Киеву.
В конце апреля националисты сожгли цыганский табор на Лысой горе в украинской столице, потому что большинство его жителей отказались покидать парк по требованию С14. Позже подобные нападения на цыган продолжились уже и в других регионах.
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