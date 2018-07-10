Полиция проводит обыски у координатора С14

В скором времени в суд поступил представление об избрании радикалу меры пресечения.

«Обнаглевшие полицаи проводят обыск у координатора С14 Сергея Мазура . Придумали причину, вломились в квартиру, нарушили право на защиту», — написал на своей странице в Facebook активист Денис Полищук

«В ходе расследования уголовного производства по факту нападения на поселение лиц на Лысой горе в Голосеевском районе столицы одному из фигурантов объявили о подозрении по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины», — сообщил отдел коммуникации Национальной полиции по Киеву.

В конце апреля националисты сожгли цыганский табор на Лысой горе в украинской столице, потому что большинство его жителей отказались покидать парк по требованию С14. Позже подобные нападения на цыган продолжились уже и в других регионах.