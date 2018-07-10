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МВД проверит информацию об избиении депутата пьяным полицейским после матча ЧМ
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МВД проверит информацию об избиении депутата пьяным полицейским после матча ЧМ 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Lenta.ru
Полиция Самары начала проверку после рассказа местного депутата и члена Общероссийского народного фронта (ОНФ) Аркадия Лазарева об избиении пьяным полицейским. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
«Если вина сотрудника полиции подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, а его руководство будет привлечено к дисциплинарной ответственности», — уточнили в ведомстве.
Ранее на своей станице во «ВКонтакте» Лазарев опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлены травмы на его теле, и видео своего задержания. Снимки он сопроводил текстом о том, как 8 июля после просмотра матча Россия — Хорватия в самарской фан-зоне нетрезвый старшина полиции возмутился, что его снимают на телефон, и вступил с конфликт с депутатом. Политик отметил, что полицейский отобрал у него телефон и сломал часы, при задержании избил, применил наручники и запрещенную позу «Ласточка». Полученные травмы были зафиксированы врачами. Сейчас Лазарев проходит лечение в отделении травматологии городской больницы. Ему хотят вменить статью 19.3 КоАП («Неповиновение требованию сотрудника полиции»).
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