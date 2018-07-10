Женщина зарезала родственника в Ленинградской области 

Уголовным делом закончилось распитие спиртных напитков для 31‐летней жительницы Ленинградской области, которая отдыхала в компании друзей. Ее подозревают в убийстве родственника, сообщил сайт «Комсомольская правда».
Женщина 25 марта пришла в гости к знакомым в поселке Аннино, где также присутствовал ее родственник, сообщило ИА Nation News. Во время застолья подозреваемая вступила с ним в конфликт и ударила мужчину ножом в спину. От полученной травмы пострадавший скончался на месте. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.
Мужчина неофициально устроился торговым представителем в Челябинской области. Из‐за того, что работодатель отказался выплачивать 21‐летнему сотруднику деньги, молодой человек убил его.