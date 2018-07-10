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Казанца будут судить за фиктивное оформление документов для иностранцев
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Казанца будут судить за фиктивное оформление документов для иностранцев 

Казанский репортер 11 часов назад
Фото: Казанский репортер
25-летний житель Казани обвиняется в мошенничестве при оформлении разрешений на временное проживание, сообщила пресс-служба прокуратуры РТ. Следствие полагает, что обвиняемый обещал двум гражданам Йеменаи одному лицу без гражданства оформить разрешения на временно проживание в России. Свои услуги он оценил в 420 тысяч рублей. Взятые на себя обязательства казанец не выполнил, а деньги присвоил. «Свою вину подсудимый полностью признал, — говорится в сообщении пресс-службы. — Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд г. Казани».
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