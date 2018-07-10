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В зоне доступа: в Ростовской области осудят инспектора, который поставлял телефоны заключенным
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В зоне доступа: в Ростовской области осудят инспектора, который поставлял телефоны заключенным 

161.ru 11 часов назад
Фото: 161.ru
За передачу телефонов в колонию мужчина сам может угодить за решетку
По версии следствия, сотруднику исправительной колонии № 1 по Ростовской области один из заключенных предложил поставлять телефоны в тюрьму. Инспектор согласился и несколько месяцев зарабатывал на передаче мобильников. Теперь мужчина предстанет перед судом
— Уже бывшего сотрудника колонии будут судить за превышение полномочий и получение взятки за незаконные действия, — сообщила прокуратура Ростовской области.
В сумме мужчине грозит до одиннадцати лет лишения свободы.
Ранее по статье «превышение должностных полномочий» в Ростове осудили еще одного мужчину. По версии суда, экс-полицейский похитил из сейфов комнаты хранения Кировского отдела полиции 246 пистолетов и ружей, взрывчатку и боеприпасы. Его осудили на три года и шесть месяцев колонии.
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