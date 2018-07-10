Иск к «Первому каналу», убийство французского адвоката и подрядчик-банкрот: самые важные судебные решения за 10 июля

10 июля в судах столицы зарегистрировано 1015 дел, а в силу вступило 642 решения. Слушались дела о трудовых отношениях и кредитных спорах. "Вечерняя Москва" подобрала 5 самых интересных судебных постановлений этого дня.

Дело об убийстве французского адвоката направлено на доследование

Гагаринский районный суд принял решение продолжить следствие по делу об убийстве французского адвоката Марка Соловья. Напомним, что 9 мая 2017 года юрист пропал, а в ночь на 12 мая его тело было обнаружено в лесу. Следствию удалось выяснить, что Соловей был убит во время сделки по продаже своей квартиры. В преступлении подозревают уроженца Дагестана Даньяла Алирзаева, ранее неоднократно судимого за разбой. На допросе подозреваемый признался, что задушил юриста из личной неприязни. Однако адвокат потерпевших Александр Нарышкин не поверил и счел показания попыткой смягчить положение. Суд прислушался и отправил дело на доследование.

Продлено банкротство бывшего подрядчика Эрмитажа

Московский арбитражный суд продлил на полгода процедуру конкурсного производства в отношении компании «Мехстройтранс», которая была подрядчиком фондохранилища Государственного Эрмитажа. Ранее организация была признана банкротом.

В июле 2017 года в одностороннем порядке Эрмитажем был расторгнут контракт с компанией. Причиной послужило нарушение сроков исполнения работ. Фондохранилище выдвинуло претензию на возврат средств по договору суммой более 850 миллионов рублей. «Мехстройтранс» просил суд признать решение об отказе от договора недействительным, но компании было отказано.

Арбитражный суд Москвы решил отклонить заявление АСВ в отношении банка «Траспортный». Госкорпорация просила арестовать имущество бывших руководителей признанного банкротом банка, общая стоимость которого оценивается в 25, 8 миллиардов рублей. Агентство является конкурсным управляющим финансовой организации и понесло прямой ущерб от ее банкротства. Причиной этому руководство АСВ считает сокрытие и отчуждение имущества ответчиком, что и указало в своем заявлении. Однако суд решил, что доводы госкорпорации не являются основанием для взыскания убытков с руководства банка.

Иск к «Первому каналу» оставлен без удовлетворения

Отклонен иск дизайнерской студии Артемия Лебедева к АО «Первый канал». Истец требовал взыскать компенсацию в размере 1 миллиона рублей за незаконное использование авторского шрифта «Клементина», который был использован в оформлении заставки телепередачи.

Ранее этот шрифт неоднократно был объектом судебных тяжб. Так, в 2016 году был частично удовлетворен иск студии Лебедева к издательству «Эксмо» по поводу использования шрифта на обложке книги Татьяны Устиновой , однако решение было обжаловано. Также Лебедев судился по поводу шрифта с компанией «Нестле» и ОАО «Российские ипподромы».

Арестован заместитель декана юридического факультета МГУ

Тверской районный суд постановил заключить под стражу заместителя декана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере на сумму в 39 миллионов рублей. Максимальное наказание, которое грозит юристу — 10 лет лишения свободы.

Согласно ходатайству следствия, Егиянц участвовал в рейдерском захвате имущества организации ОАО «Автофинанс». Сам подозреваемый заявляет, что не имеет отношения к делу, но согласен сотрудничать со следствием.