«Зарежу тебя и ребёнка»: ярославец напал на двух продавщиц

Мужчина уже был судим

За нападение на двух продавщиц 30-летний ярославец отправился в колонию строгого режима

Преступление произошло в декабре 2017 года. Мужчина зашёл в магазин на улице 4-й Портовой и, угрожая ножом, напал на двух продавщиц. Одну из них преступник ударил по лицу. А потом забрал деньги из кассы. Чтобы ещё больше напугать женщин, преступник сказал одной из них, что если она вызовет полицию, то он «зарежет её и её ребёнка».

— Во время расследования установили, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Свою вину он не признал, от дачи показаний отказался. Его вина была доказана совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями потерпевших и свидетелей, — рассказали в прокуратуре Фрунзенского района.

Известно, что у мужчины есть маленький ребёнок. А ещё то, что он страдает психическим расстройством. Ему назначили 6 лет колонии строгого режима.