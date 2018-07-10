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«Зарежу тебя и ребёнка»: ярославец напал на двух продавщиц
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«Зарежу тебя и ребёнка»: ярославец напал на двух продавщиц 

76.ru 11 часов назад
Фото: 76.ru
Мужчина уже был судим
За нападение на двух продавщиц 30-летний ярославец отправился в колонию строгого режима.
Преступление произошло в декабре 2017 года. Мужчина зашёл в магазин на улице 4-й Портовой и, угрожая ножом, напал на двух продавщиц. Одну из них преступник ударил по лицу. А потом забрал деньги из кассы. Чтобы ещё больше напугать женщин, преступник сказал одной из них, что если она вызовет полицию, то он «зарежет её и её ребёнка».
— Во время расследования установили, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Свою вину он не признал, от дачи показаний отказался. Его вина была доказана совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями потерпевших и свидетелей, — рассказали в прокуратуре Фрунзенского района.
Известно, что у мужчины есть маленький ребёнок. А ещё то, что он страдает психическим расстройством. Ему назначили 6 лет колонии строгого режима.
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