Завкафедрой уголовного права МГУ подозревают в мошенничестве

Заместителя декана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца подозревают в мошенничестве. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

По версии следствия, подозреваемый вместе с другими лицами обманным путем и с использованием поддельного паспорта вывел из руководства компании «Автофинанс» ее гендиректора, после чего завладел имуществом компании. Ущерб составил более 39 миллионов рублей. Роль Степанова-Егиянца в афере точно не известна, однако исходя из заявления следователя, он изготовил поддельный паспорт. Сам подозреваемый свою вину не признал.

Дело в отношении Степанова-Егиянца рассматривает Тверской суд столицы. Защита подозреваемого попросила освободить его под залог в 20 миллионов рублей.

"Гендиректор компании по производству мороженого «Чистая линия» готов предоставить в качестве залога 20 миллионов рублей или другую сумму, назначенную судом", — сообщил адвокат на заседании суда, предоставив справку о наличии суммы.