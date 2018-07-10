Пропавший вооруженный участковый из Москвы найден в притоне

Полиция нашла участкового уполномоченного полиции ОМВД района Лианозово Александра Кучеренкова в притоне. Ранее он оставил предсмертную записку, взял пистолет и ушел в один из парков на северо‐востоке Москвы . Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Участковый в течение недели употреблял алкогольные напитки. 10 июля он не выходил на связь с коллегами. Обнаружив записку, правоохранительные органы начали поиски мужчины в парке Алтуфьево и в Лианозовском парке.

Записку он оставил на опорном пункте, откуда и ушел в неизвестном направлении.