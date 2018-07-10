В Мордовии вынесли приговор бандитам из группировки «Химмаш»

От 5,5 до 24,5 лет лишения свободы получили семеро участников ОПГ «Химмаш». Еще двое соучастников получили условные сроки.

"На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговором суда семерым из обвиняемых назначено наказание от 5,5 до 24,5 лет лишения свободы, еще двоим по 6 и 7 лет лишения свободы условно каждому", — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по республике Наталия Афанасьева. «Всего им было предъявлено пять убийств и пять покушений на убийство», — уточнила Н. Афанасьева.

Подсудимые были признаны виновными по статьям Уголовного Кодекса за организацию, руководство и участие в ОПГ. Кроме того, на совести преступников многочисленные доказанные убийства, покушения на убийство, незаконное хранение оружия и вымогательство.

Ранее присяжные заседатели в Верховном суде Мордовии вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении лидера организованного преступного сообщества «Химмаш» Юрия Шорчева и восьми активных его участников.

В 2016 году присяжные заседатели уже выносили вердикт по данному делу, однако тогда он был признан несостоявшимся, а коллегия присяжных была распущена из-за противоречий в ответах на поставленные перед ними вопросы. В результате была сформирована новая коллегия присяжных.

Уголовное дело в отношении членов «Химмаша» следственные органы СКР по Мордовии передали в Верховный суд республики в 2013 году.