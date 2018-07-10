Разоблачили костромичку, которая «жила» с шестью киргизами

У нее в собственности находится квартира на площади Мира. Именно в ней она фиктивно зарегистрировала выходцев из ближнего зарубежья. При этом она не собиралась предоставлять жилище в их распоряжение.

Костромичка внесла ложные сведения в бланки уведомления о прибытии иностранных граждан в свою квартиру, а потом отнесла их в управление МВД по Костромской области

Следствие установило, что она сдавала этой семье из 6 человек квартиру на Некрасовском шоссе. Но квартира юридически ей не принадлежала, потому она и зарегистрировала их в квартире на площади Мира.

На данный момент женщине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.