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Разоблачили костромичку, которая «жила» с шестью киргизами
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Разоблачили костромичку, которая «жила» с шестью киргизами 

k1news.ru 9 часов назад
Фото: k1news.ru
Суд в Костроме рассмотрит дело 55-летней женщины, которая фиктивно зарегистрировала в своей квартире 6 граждан Киргизии, сообщает областная прокуратура.
У нее в собственности находится квартира на площади Мира. Именно в ней она фиктивно зарегистрировала выходцев из ближнего зарубежья. При этом она не собиралась предоставлять жилище в их распоряжение.
Костромичка внесла ложные сведения в бланки уведомления о прибытии иностранных граждан в свою квартиру, а потом отнесла их в управление МВД по Костромской области.
Следствие установило, что она сдавала этой семье из 6 человек квартиру на Некрасовском шоссе. Но квартира юридически ей не принадлежала, потому она и зарегистрировала их в квартире на площади Мира.
На данный момент женщине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.
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