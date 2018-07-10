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Бывший судья и адвокат ответят за вымогательство 70 тысяч долларов
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Бывший судья и адвокат ответят за вымогательство 70 тысяч долларов 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Бывший судья Арбитражного суда столицы и адвокат адвокатской палаты Москвы предстанут перед судом за вымогательство 70 тысяч долларов у коммерсанта, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По её словам, бывшего судью Игоря Корогодова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а адвоката Александра Мосина — в посредничестве во взятке в особо крупном размере.
По версии следствия, в январе 2016 года, занимая указанную должность, Корогодов узнал, что его коллега по Арбитражному суду при рассмотрении дела о банкротстве будет разрешать заявление конкурсного управляющего одной из коммерческих фирм о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя компании.
"Он предложил экс-директору помощь знакомого адвоката Мосина, который, по словам Корогодова, мог поспособствовать вынесению решения в его пользу. По поручению судьи адвокат подтвердил клиенту свои дружеские отношения с рассматривавшим дело судьей и запросил 70 тысяч долларов, которые якобы должен был передать судье", — сказала Иванова.
Как выяснили следователи, Корогодов денежные средства планировал присвоить себе, не посвящая в свои планы ни коллегу-судью, ни Мосина. При получении денег судья и адвокат были задержаны.
"Следствием проведен значительный объем следственных действий, в том числе сложные комплексные судебные экспертизы, выводы которых позволили изобличить вину фигурантов. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сказала Иванова.
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