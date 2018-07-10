Экс-сотрудника донской колонии будут судить за получение взятки 

Бывшего сотрудника колонии будут судить за получение взятки и превышение полномочий в Красносулинском районе Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, экс-сотруднику ГУФСИН инкриминируются ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) и ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По версии следствия, в 2017 году сотрудник колонии согласился за денежное вознаграждение доставлять одному из осужденных мобильные телефоны.
Сообщается, что обвиняемый в течение нескольких месяцев получал деньги, покупал мобильники и передавал в колонию.