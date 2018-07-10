Жителя Белгорода приговорили к трем годам колонии за похищение друга

МОСКВА , 10 июля. / ТАСС /. Суд приговорил жителя Белгородской области , который похитил своего знакомого и удерживал его в подвале, заподозрив в воровстве телефона, к трем годам колонии, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

"Чернянским районным судом 29-летний местный житель признан виновным по статье «Похищение человека с применением насилия, опасного для здоровья ». Суд согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил его к трем годам лишения свободы", — сказали в пресс-службе.

По данным следствия, в феврале мужчина заподозрил своего знакомого в воровстве телефона, избил его, заставил лечь в багажник автомобиля и отвез к себе домой.

"Там он удерживал его в подвале под домом. Похищенный воспользовался моментом и позвонил со своего мобильного телефона в службу «112», прибывшие сотрудники полиции его освободили", — отметили в пресс-службе.