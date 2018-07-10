Жителя Белгорода приговорили к трем годам колонии за похищение друга 

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Белгородской области, который похитил своего знакомого и удерживал его в подвале, заподозрив в воровстве телефона, к трем годам колонии, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона.
"Чернянским районным судом 29-летний местный житель признан виновным по статье «Похищение человека с применением насилия, опасного для здоровья ». Суд согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил его к трем годам лишения свободы", — сказали в пресс-службе.
По данным следствия, в феврале мужчина заподозрил своего знакомого в воровстве телефона, избил его, заставил лечь в багажник автомобиля и отвез к себе домой.
"Там он удерживал его в подвале под домом. Похищенный воспользовался моментом и позвонил со своего мобильного телефона в службу «112», прибывшие сотрудники полиции его освободили", — отметили в пресс-службе.
Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.