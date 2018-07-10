Число преступлений в Балашихе и Реутове снизилось на 12% с начала года

заместителя начальника Межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» Евгений Котенко.

При подведении итогов оперативно-служебной деятельности за первое полугодие он заявил, что количество преступлений уменьшилось с 2382 до 2089.

С начала 2018 года полицейскими было зарегистрировано более 37 тысяч заявлений, сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях. Он пояснил, что это на 3% выше по сравнению с первым полугодием 2017 года. Также с начала года в Балашихе на 4,3% уменьшилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной направленности.

Во время подведения итогов переходящий Кубок «Лучшее подразделение» получил отдел полиции по обслуживанию в бывшем военном городке — микрорайоне Заря. Общий процент раскрываемости преступлений здесь составил 71,4%. Кроме того, более 20 сотрудников полиции получили почетные грамоты и благодарности за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности.