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Волгоградская мошенница продала 18 чужих автомобилей и оставила деньги себе
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Волгоградская мошенница продала 18 чужих автомобилей и оставила деньги себе 

v1.ru 13 часов назад
Фото: v1.ru
Шесть с половиной лет колонии получила 56-летняя жительница Дубовки Татьяна Минакова, в общей сложности продавшей 18 чужих автомашин и не отдавшей деньги за них законным владельцам.
Восемнадцать машин были перепроданы мошенницей без ведома настоящих хозяев
— Представляясь сотрудником коммерческой стоянки Татьяна Минакова предлагала свою помощь тем, кто хотел продать автомобиль, — сообщили V1.ru в пресс-службе Волгоградского областного суда, Уговорив людей, она забирала у них документы на машины, после чего продавала их без ведома настоящего владельца. Деньги за машины она оставляла себе, а от бывших хозяев либо скрывалась, либо говорила, что отдаст деньги при первой возможности. С сентября по ноябрь 2012 года ей удалось обмануть трех поверивших клиентов на 885 тысяч рублей.
Серия совершенных Татьяной Минаковой мошенничеств с автомобилями не ограничивалась только тремя эпизодами. В апреле 2016 года она была взята под стражу. Тогда, Дзержинский районный суд Волгограда признал ее виновной в 15 продажах чужих машин с присвоением свыше пяти миллионов рублей и приговорил к пяти годам колонии общего режима.
Свою вину женщина не признавала ни на следствии, ни на судебных заседаниях. Но, Дзержинский районный суд вновь признал ее виновной в трех эпизодах мошенничества и увеличил ей срок наказания до шести с половиной лет колонии общего режима. Посчитав приговор излишне суровым, Татьяна Минакова обжаловала его, но Волгоградский областной суд оставил наказание в силе.
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