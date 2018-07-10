Суд признал законным приговор жителю Аткарского района за кражу шуруповёрта

Судебная коллегия по уголовным делам отклонила аппеляцию жителя Аткарского района, которого посадили в тюрьму на один год. Об этом сегодня сообщает региональная прокуратура

В январе 41-летний мужчина из села Лопуховка находился в доме у местного жителя. Хозяин жилища выпивал спиртное и потерял бдительность. Злоумышленник воспользовался этим и украл шуруповёрт, шлифовальную машинку и циркулярную электропилу. Похищенное имущество оценили в шесть тысяч рублей.

На обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража с причинением потерпевшему значительного ущерба). Когда осужденного приговорили к лишению свободы, он посчитал что решение слишком суровое и обжаловал его.

Прокурор не согласился с доводами подсудимого и попросил отказать ему. В итоге суд признал приговор законным и оставил его неизменным.