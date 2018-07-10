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Суд признал законным приговор жителю Аткарского района за кражу шуруповёрта
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Суд признал законным приговор жителю Аткарского района за кражу шуруповёрта 

САРАТОВ24 13 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Судебная коллегия по уголовным делам отклонила аппеляцию жителя Аткарского района, которого посадили в тюрьму на один год. Об этом сегодня сообщает региональная прокуратура.
В январе 41-летний мужчина из села Лопуховка находился в доме у местного жителя. Хозяин жилища выпивал спиртное и потерял бдительность. Злоумышленник воспользовался этим и украл шуруповёрт, шлифовальную машинку и циркулярную электропилу. Похищенное имущество оценили в шесть тысяч рублей.
На обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража с причинением потерпевшему значительного ущерба). Когда осужденного приговорили к лишению свободы, он посчитал что решение слишком суровое и обжаловал его.
Прокурор не согласился с доводами подсудимого и попросил отказать ему. В итоге суд признал приговор законным и оставил его неизменным.
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