В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении мужчины, бросившего гранату в полицейских

Ставропольский краевой суд вынес приговор в отношении мужчины, бросившего гранату в полицейских. Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.

Установлено, что 7 мая 2017 года житель посёлка Горячеводского позвонил в состоянии алкогольного опьянения в службу спасения и заявил, что собирается подорвать себя гранатой.

На место прибыли сотрудники полиции. В результате взрыва двое получили травмы.

Бросивший гранату мужчина признан виновным и приговорён к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима . Также назначен штраф в размере 25 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.