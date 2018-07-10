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В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении мужчины, бросившего гранату в полицейских
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В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении мужчины, бросившего гранату в полицейских 

RT на русском 13 часов назад
Ставропольский краевой суд вынес приговор в отношении мужчины, бросившего гранату в полицейских. Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.
Установлено, что 7 мая 2017 года житель посёлка Горячеводского позвонил в состоянии алкогольного опьянения в службу спасения и заявил, что собирается подорвать себя гранатой.
На место прибыли сотрудники полиции. В результате взрыва двое получили травмы.
Бросивший гранату мужчина признан виновным и приговорён к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Также назначен штраф в размере 25 тыс. рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Приморье вынесли приговор водителю за нападение на сотрудников ГИБДД.
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