Житель Волгоградской области заплатит 160 тысяч за сгоревший лес

Как сообщили РИА34 в региональной прокуратуре, в конце августа прошлого года подвыпивший 29-летний мужчина бросил окурок на территории Серафимовичского лесничества. Произошел крупный пожар, из-за чего огонь уничтожил почти 11 гектар леса.

— Ущерб превысил 160 тысяч рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, — пояснила РИА34 старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина . — Во время судебного процесса с виновника было инициировано взыскание ущерба.