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Житель Волгоградской области заплатит 160 тысяч за сгоревший лес
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Житель Волгоградской области заплатит 160 тысяч за сгоревший лес 

ria34.ru 13 часов назад
Как сообщили РИА34 в региональной прокуратуре, в конце августа прошлого года подвыпивший 29-летний мужчина бросил окурок на территории Серафимовичского лесничества. Произошел крупный пожар, из-за чего огонь уничтожил почти 11 гектар леса.
— Ущерб превысил 160 тысяч рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, — пояснила РИА34 старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. — Во время судебного процесса с виновника было инициировано взыскание ущерба.
Районный суд разделил мнение прокуратуры. Теперь неосторожному курильщику придется выплатить 160 тысяч.
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