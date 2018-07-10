Житель Волгоградской области заплатит 160 тысяч за сгоревший лес 

Как сообщили РИА34 в региональной прокуратуре, в конце августа прошлого года подвыпивший 29-летний мужчина бросил окурок на территории Серафимовичского лесничества. Произошел крупный пожар, из-за чего огонь уничтожил почти 11 гектар леса.
— Ущерб превысил 160 тысяч рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, — пояснила РИА34 старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. — Во время судебного процесса с виновника было инициировано взыскание ущерба.
Районный суд разделил мнение прокуратуры. Теперь неосторожному курильщику придется выплатить 160 тысяч.