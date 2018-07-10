Внук лишился доли в квартире из-за рукоприкладства 

Калужский районный суд по требованию прокуратуры лишил калужанина права собственности на его долю в квартире. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области, бабушка молодого человека подарила ему половину доли в квартире. Внук стал жить вместе с дедушкой и бабушкой. Со временем их отношения испортились до такой степени, что парень стал угрожать пожилой женщине убийством. Возбужденное по этому факту уголовное дело было прекращено по примирению сторон. Однако атмосфера в семье не улучшилась. В октябре 2017 года внук ударил бабушку ботинком по руке. После этого прокуратура обратилась в суд, который расторг договор дарения и выселил дебошира из квартиры.