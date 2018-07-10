Бастрыкин: Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» в ближайшее время предъявят обвинение 

Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с пострадавшими и родственниками погибших. Глава СКР пообещал, что расследования всех обстоятельств трагедии будет продолжаться до тех пор, пока самые мельчайшие подробности не станут очевидными, а каждый причастный к гибели людей не ответит по закону. По словам Бастрыкина, уже в этом месяце все пострадавшие смогут ознакомиться с материалами уголовного дела.
Пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» произошёл 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большая часть из погибших — дети. По делу о пожаре в «Зимней вишне» всего проходят 11 человек. В конце мая были арестованы экс-глава МЧС Кузбасса и руководитель управления надзорной деятельности спасательного ведомства. Задержан и начальник службы пожаротушения.